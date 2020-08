Discoteche chiuse solo ora, Linus: «Quando le avete riaperte eravate ubriachi o interessati?» (Di lunedì 17 agosto 2020) «Quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire le Discoteche e non avere assembramenti?». Inizia così lo sfogo del capo di Radio Deejay Linus, appena appresa la notizia della chiusura delle Discoteche. Il governo, dopo un tira e molla durato giorni, ha deciso. I giovani non potranno più divertirsi sulle piste da ballo, in tutta Italia, senza alcuna deroga alle Regioni. Nelle Discoteche, come si è visto, non è stato (quasi mai) rispettato il distanziamento sociale consentendo al Coronavirus di “correre” veloce tra i giovani. «A Ibiza, capitale delle Discoteche europee, hanno avuto il coraggio di tenerle chiuse, qui ogni zona poteva decidere in funzione dei casi della ... Leggi su open.online

ROMA (ITALPRESS) – Stop alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Rober ...

Non si balla più: chiuse le discoteche e mascherine all’aperto anti assembramenti, ecco l’ordinanza del governo. Il testo completo dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza: ecco tutte le decisioni ...

