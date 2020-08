Youth League 2019/2020, l’Inter supera di misura il Rennes e accede ai quarti (Di domenica 16 agosto 2020) L’Inter ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della Youth League 2019/2020, superando 1-0 il Rennes al termine di un match complesso ed in bilico per buona parte del suo svolgimento. La compagine guidata da Armando Madonna ha affrontato un avversario ostico e concreto in fase difensiva, così come pericoloso in contropiede: Casadei ha deciso le sorti della disputa, attraverso un colpo di testa poderoso su assist teso e preciso di Vezzoni, al 77′. Il club lombardo affronterà la vincente fra Juventus e Real Madrid, per una sfida di quarti di finale che si preannuncia scoppiettante in toto. Leggi su sportface

