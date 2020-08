Traffico Roma del 16-08-2020 ore 18:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma mai provati dalla redazione Buona domenica tutto regolare numero autostrada Roma Civitavecchia dove per le conseguenze di un grave incidente avvenuto al chilometro 37 della carreggiata Nord Ci troviamo tra Cerveteri Ladispoli Santa Severa il Traffico è rimasto addirittura bloccato in direzione di Civitavecchia la situazione si è normalizzata da poco più di mezz’ora possiamo solo A1 Roma Napoli per segnalare rallentamenti con coda tra Ferentino e Valmontone in direzione della capitale abbiamo poi sulla A24 Roma-l’aquila-teramo attese code per circa un chilometro alla barriera di Roma Est per chi proviene da L’Aquila C’è un po’ di Traffico di rientro in città di trascorso una giornata al ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Covid, i dettagli sugli ultimi positivi registrati in provincia di Latina

“Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanz ...

I controlli di Ferragosto a Roma e sul litorale, 65o multe, chiuso un lido per assembramenti

Controlli rafforzati in occasione del Ferragosto da parte della Polizia Locale di Roma Capitale che ha eseguito verifiche mirate sul litorale romano: in campo le pattuglie dei gruppi GSSU, X Mare e pe ...

