Coronavirus, Governo chiude le discoteche in tutta Italia. "Contributi per gli operatori" (Di domenica 16 agosto 2020) discoteche chiuse in tutta Italia . Lo ha deciso il Governo al termine del confronto in videoconferenza con le Regioni. Stop alle deroghe concesse dagli enti locali: le attività dovranno chiudere, ... Leggi su quotidiano

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - RdiMilano : RT @TgrPiemonte: Effetto #coronavirus. Chiusura delle discoteche e mascherina obbligatoria anche all'aperto dalle 18 alle 6 vicino a locali… - FranciNiccheri : RT @Cartabellotta: #coronavirus: ordinanza Ministro @robersperanza. Dal 17 agosto ?? sospese attività in sale da ballo, #discoteche et al,… -