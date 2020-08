Conferenza stampa Handanovic: «Contro lo Shakhtar serve la miglior prestazione» (Di domenica 16 agosto 2020) Conferenza stampa Handanovic: le parole del portiere dell’Inter alla vigilia della sfida Contro lo Shakhtar Donetsk Samir Handanovic ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida Contro il Siviglia. Le sue parole. FINALE – «Cosa serve per arrivare in finale? Bisogna fare una gara di altro livello, lo Shakhtar è la più forte che affrontiamo, superiore alle altre affrontate. Servirà la miglior prestazione». Handanovic a Sky: AVVERSARIO – «Affrontiamo una squadra che ha qualità e quindi serviranno coraggio e compattezza. Sono diverse partite: il Getafe aveva un gioco molto diverso, ... Leggi su calcionews24

Durante una conferenza stampa venerdì, il presidente Donald Trump è apparso indifferente al possibile impatto che un divieto di WeChat potrebbe avere sulle attività di Apple. All’inizio di agosto, Tru ...

Inter, Conte: 'Senza Sanchez dovremo inventarci qualcosa. Non siamo i salvatori della patria. Zhang valore aggiunto'

Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shakhtar, Antonio Conte parla in conferenza stampa e risponde alle domande dei giornalisti. “Non ci sono tro ...

