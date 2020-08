Alfred Hitchcock: al via stasera su Iris con il film Psycho la rassegna dedicata al maestro del brivido (Di domenica 16 agosto 2020) stasera su Iris alle 21:00 comincia la rassegna che la rete tematica Mediaset dedica ad Alfred Hitchcock: in onda i film Psycho e Frenzy. Saranno il capolavoro Psycho, e a seguire Frenzy, a dare il via, stasera su Iris, alla rassegna che la rete tematica Mediaset dedica al maestro del brivido Alfred Hitchcock. Psycho, in onda alle 21:00 Marion Crane (Janet Leigh), impiegata in una società immobiliare, scappa con 40.000 dollai rubati dalle casse della ditta. Durante la fuga verso casa del fidanzato però decide di fermarsi nel Motel gestito dal giovane Norman Bates (Anthony Perkins) e dalla madre, che ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Alfred Hitchcock: al via stasera su Iris con il film Psycho la rassegna dedicata al maestro del brivido - Noovyis : (Alfred Hitchcock: al via stasera su Iris con il film Psycho la rassegna dedicata al maestro del brivido) Playhitm… - dr91j : @_LuigiJMC L'ho messo su chiavetta, prima o poi lo rivedrò ?? ho letto che ti metterai a guardare un film di Hitchco… - sarahross71 : RT @ilgiornale: Psycho è un capolavoro del cinema horror firmato da Alfred Hitchcock, diventato famoso per la scena della doccia https://t.… - comixfactory : RT @LorisCantarelli: #EpicFail Qualcuno dica a #Iris che se allestiscono una retrospettiva di #Hitchcock forse è meglio controllare ogni vo… -