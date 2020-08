Un caso positivo all’isola d’Elba Segnalato come contatto dall’Ats di Bergamo (Di sabato 15 agosto 2020) L’uomo, trovato positivo al covid-19 sull’isola toscana, dopo un tampone effettuato su una segnalazione dell’Ats di Bergamo come possibile contatto stretto di un altro positivo. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : caso positivo Coronavirus, un caso positivo a Loiri Porto San Paolo Gallura Oggi Brusco ritorno del Covid: 16 positivi tra Civitavecchia e il comprensorio

Ferragosto nero per le notizie sul Covid da Civitavecchia e dal comprensorio. Il bollettino regionale reso noto da pochi minuti registra ben 16 positivi tra Civitavecchia, Santa Marinella e Cerveteri.

Coronavirus: continuano ad aumentare i positivi in Liguria, sei persone in più in provincia di Imperia

Nella nostra regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.446 (+33). Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Dopo i 20 casi positivi al Coronavirus di ieri, anche oggi il tre ...

