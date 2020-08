Rivolta nella notte al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Di sabato 15 agosto 2020) Oggetti, vestiti e suppellettili sono stati dati alle fiamme all’interno del Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) ieri sera durante un tentativo di Rivolta da parte dei migranti trattenuti all’interno della struttura. A quanto si apprende, un carabiniere tra quelli intervenuti per sedare i disordini è rimasto lievemente ferito, dopo essere stato colpito al capo da un oggetto, forse parte di un plexiglass andato in frantumi. Il militare è stato portato in ospedale. Anche un ospite della struttura sarebbe rimasto lievemente ferito. Nel corso dei disordini, verificatisi nelle stanze e all’ingresso del cpr, alcuni migranti hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati. Secondo una ricostruzione, non ci sarebbero stati contatti o colluttazioni tra le persone trattenute nella struttura e ... Leggi su udine20

