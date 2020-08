Ferragosto in Campania, vietati falò e fuochi d'artificio. Stop all'aperitivo del Ciclope: troppa folla (Di sabato 15 agosto 2020) Non c'è dubbio che questo sarà un Ferragosto anomalo: celebrazioni religiose in tono ridotto, fuochi d'artificio annullati, sfilate storiche cancellate e divieti di accesso in... Leggi su ilmattino

Non c'è dubbio che questo sarà un Ferragosto anomalo: celebrazioni religiose in tono ridotto, fuochi d'artificio annullati, sfilate storiche cancellate e divieti di accesso in spiaggia. I sindaci dell ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 15 agosto, bollettino ufficiale

Aumentano i contagi da Coronavirus in Campania: sono 44 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 2.235 tamponi, come reso noto dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità d ...

