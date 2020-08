Disastro Barcellona sul campo e sul mercato: l’Arsenal affonda i catalani (Di sabato 15 agosto 2020) Il momento non è dei migliori in casa Barcellona. I catalani sono reduci dalla clamorosa debacle subita per mano del Bayern Monaco, con un clamoroso 8-2 nei quarti di finale di Champions League. Un risultato storico, destinato a entrare nella memoria collettiva. E per il Barça le cose non sembrano andare meglio sul mercato.caption id="attachment 1000631" align="alignnone" width="1024" Arteta (getty images)/captionGUNNERSTutta colpa dell'Arsenal. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, il Barcellona contava sul possibile acquisto definitivo del cartellino di Philippe Coutinho, mattatore del match di ieri, da parte dei Gunners. Tuttavia il club inglese sembra aver rinunciato all'idea di tesserare il brasiliano. Una pessima notizia per i catalani che speravano ... Leggi su itasportpress

LordGalurd : RT @EdoardoMecca1: La causa del disastro del Barcellona è che Messi aveva già la testa all'Inter. - Simo8806900458 : RT @EdoardoMecca1: La causa del disastro del Barcellona è che Messi aveva già la testa all'Inter. - ItaSportPress : Disastro Barcellona sul campo e sul mercato: l'Arsenal affonda i catalani - - Santini2008 : RT @EdoardoMecca1: La causa del disastro del Barcellona è che Messi aveva già la testa all'Inter. - Daniele18218361 : RT @EdoardoMecca1: La causa del disastro del Barcellona è che Messi aveva già la testa all'Inter. -