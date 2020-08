Annullate estrazioni Superenalotto e Lotto di Ferragosto: il recupero (Di sabato 15 agosto 2020) Non ci saranno le estrazioni del SuperenaLotto e del Lotto oggi 15 agosto. In quanto giorno festivo l’estrazione è stata annullata ma c’è la data del recupero. Come di consueto per i giorni segnati in rosso sul calendario, i festivi, non si terranno le estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto. Sarà quindi un sabato più “sobrio” per i giocatori che, però, hanno già la data nella quale si recupererà: lunedì 17 agosto. Rispettata quindi la tradizione dei giorni festivi, durante i quali si prendono una pausa anche il Lotto, e con lui il SimboLotto, e il SuperenaLotto. Lo spostamento ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Annullate estrazioni Lotto e SuperEnalotto, annullate le estrazioni di ferragosto: quando si recupera Inews24 Carella (Femca Cisl): “Bloccare le trivelle senza una strategia energetica mette a rischio i posti di lavoro anche in Basilicata”

Le voci di una ulteriore stretta alle attività di estrazione degli idrocarburi nel nostro non devono essere sottovalutate, specie in Val d’Agri e nella Valle del Sauro dove per l’attività petrolifera ...

10&lotto, Adm per un anno si sperimenta il gioco 'Extra'

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli introduce per un anno, in via sperimentale, una nuova formula di gioco al 10&Lotto. "A decorrere dal concorso del 10 settembre 2020 e fino al concorso del 11 sett ...

Le voci di una ulteriore stretta alle attività di estrazione degli idrocarburi nel nostro non devono essere sottovalutate, specie in Val d’Agri e nella Valle del Sauro dove per l’attività petrolifera ...L'Agenzia delle dogane e dei monopoli introduce per un anno, in via sperimentale, una nuova formula di gioco al 10&Lotto. "A decorrere dal concorso del 10 settembre 2020 e fino al concorso del 11 sett ...