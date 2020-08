Taranto, case a 1 euro per ripopolare l’antichissima Isola Madre (Di venerdì 14 agosto 2020) Il bando del Sindaco è online, l’iniziativa è nata per ripopolare la Città Vecchia. Fino al 20 novembre il tempo per presentare le proposte È una decisione presa dal Comune per gli immobili di 7 edifici municipali nella Città Vecchia, le case a 1 euro per poterla ripopolare. Il bando è online sul sito www.comune.Taranto.it/index.php/elenco-news//index.php/45-news-eventi/2687-case-a-1-euro-recupero-e-valorizzazione. … L'articolo Taranto, case a 1 euro per ripopolare l’antichissima Isola Madre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

