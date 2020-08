La Netflix cinese iQiyi indagata dalla SEC per frodi contabili, crolla il titolo (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – iQiyi, piattaforma cinese di intrattenimento video sulla falsariga di Netflix quotata sul Nasdaq di New York, ha visto il prezzo delle proprie azioni crollare dopo che la SEC ha avviato una inchiesta su sospette frodi contabili. Il titolo aveva chiuso la sessione a -2,43% per arrivare ad affondare fino al 18%, limato poi con un -12,36% a quota 19 dollari. L’indagine della SEC ha seguito un rapporto nei mesi scorsi di una società di ricerche, la Wolfpack, secondo cui iQiyi avrebbe gonfiato i dati sul fatturato 2019 tra 1 e 2 miliardi di dollari, sovrastimando anche numero di utenti e le spese. iQiyi nella nota in cui comunicava i risultati trimestrali si è difesa definendo Wolfpack una ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - iQiyi, piattaforma cinese di intrattenimento video sulla falsariga di Netflix quotata sul Nasdaq di New York, ha visto il prezzo delle proprie azioni crollare dopo che la SEC ha avviato ...

La cinese iQiyi nel mirino della Sec, è accusata di frode contabile

Non c'è pace per le società tecnologiche cinesi negli Usa, anche se stavolta il braccio di ferro con l'amministrazione Trump apparentemente non c'entra. L'ultimo caso riguarda iQiyi, piattaforma cines ...

