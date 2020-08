Elodie, insulti pesantissimi in rete ma stavolta la cantante non resta in silenzio e attacca a testa bassa (Di venerdì 14 agosto 2020) La cantante Elodie, che sta riscuotendo successi ormai da qualche anno a questa parte grazie al suo immenso talento artistico, sta vivendo anche un’esperienza sentimentale super positiva. Infatti, la sua relazione con il collega Marracash prosegue a gonfie vele, come confessato da lei stessa. Dopo aver trascorso insieme la quarantena, il loro rapporto è migliorato ancora di più e recentemente si è lasciata andare a questa dichiarazione: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi”. Quest’ultima considerazione fa riferimento al fatto che non ritiene sia il momento giusto per creare una famiglia a tutti gli effetti. Dunque, sì ad un legame abbastanza stabile ma niente bebè o matrimonio all’orizzonte. Tralasciando questi aspetti, nelle ultime ore è esplosa una polemica tra ... Leggi su caffeinamagazine

