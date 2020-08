Dazi, Bertinelli Eliminare barriere a libero commercio (Di giovedì 13 agosto 2020) REGGIO EMILIA, ITALPRESS, - Buone notizie per il Parmigiano Reggiano che tira un sospiro di sollievo: niente nuovi Dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy. Le nuove misure introdotte da Trump ... Leggi su gazzettadelsud

REGGIO EMILIA - Buone notizie per il Parmigiano Reggiano che tira un sospiro di sollievo: niente nuovi dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy. Le nuove misure introdotte da Trump colpiscono in ...Gli Stati Uniti lasciano praticamente invariata la lista dei prodotti europei soggetti ai dazi per gli aiuti illegali ad Airbus, optando per non mettere in atto la minaccia di aumentarli al 100% dall’ ...