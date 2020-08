Cagnolina legata a un carrello della spesa e abbandonata in un’altra città: denunciata la proprietaria (Di giovedì 13 agosto 2020) L’hanno trovata in un carrello della spesa, con il guinzaglio legato alla maniglia, nell’androne di un condominio di Faenza. Ma le donne che hanno salvato il volpino abbandonato non potevano immaginare che arrivasse addirittura da Venezia. La storia di Lilli – così si chiama la Cagnolina in questione – è stata raccontata dal Corriere della Sera. Le due donne, dopo aver aspettato molte ore, hanno deciso di rivolgersi alla polizia, che ha inviato una pattuglia e ha portato Lilli al canile comunale. La polizia ha poi rintracciato la proprietaria, una donna sulla sessantina, residente a Venezia. Non ha saputo fornire spiegazioni sul perché il suo animale si trovasse così lontano da casa. Né aveva denunciato la sua scomparsa o ... Leggi su ilfattoquotidiano

