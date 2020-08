Bonus ai politici, per me diffondere i nomi di chi l’ha ottenuto presenta un grande rischio (Di giovedì 13 agosto 2020) di Andrea Taffi C’è uno sparuto gruppo di parlamentari che, nonostante il lauto stipendio, ha chiesto il Bonus da 600 euro previsto, in regime di emergenza da coronavirus, per aiutare le partire Iva in difficoltà. Al netto di tutto, è stata, quella dei parlamentari in questione, una richiesta immorale, indegna del loro ruolo e della loro funzione, quella di rappresentanti del popolo. Sono ovviamente d’accordo sul fatto che ci si debba pacatamente arrabbiare, indignare, ribadire la nostra lontananza da siffatti comportamenti inqualificabili e ingiustificabili. Tutto giusto, tutto logico, tutto ovvio. Eppure, mi chiedo: siamo davvero sicuri che in questa Italia un po’ sopra le righe, piena di salotti televisivi popolati da politici, da giornalisti, da intellettuali e pensatori onesti, sì, ... Leggi su ilfattoquotidiano

