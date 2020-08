Bcc Napoli, in sei mesi prestiti per 280 milioni a imprese e famiglie (Di giovedì 13 agosto 2020) “Il consiglio di amministrazione della Bcc di Napoli ha approvato un semestrale con dati in forte incremento che confermano il ruolo centrale svolto dalla Banca nel delicato momento che il territorio di Napoli e provincia ha affrontato negli ultimi mesi”. Così l’Istituto bancario che, sul fronte dei numeri, evidenzia come dopo i forti accantonamenti richiesti dalla normativa per gli effetti del coronavirus, il bilancio al 30 giugno 2020 presenta un utile di periodo di 469mila euro. Rispetto all’analogo periodo del 2019, rileva l’istituto, i dati di bilancio “confermano ed esprimono positività in ogni comparto” a iniziare dagli Impieghi (prestiti alla clientela) che presentano un +33 per cento e che assieme agli Impieghi prodotti per il tramite di società del ... Leggi su ildenaro

