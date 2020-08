Arrestato Duomo è senza dimora (Di giovedì 13 agosto 2020) MILANO, 13 AGO - Licenziato a maggio, Mahmoud Mohamed Zin Elaabdin Elhosary, il 26enne che ieri ha tenuto in ostaggio un vigilante nel Duomo di Milano, negli ultimi mesi era senza fissa dimora e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LegaSalvini : IN DUOMO A MILANO IMMIGRATO AFRICANO PRENDE UN OSTAGGIO COL COLTELLO, ARRESTATO. COMMENTO DEL PD: 'RIMANE DA CAPIRE… - LegaSalvini : PRENDE IN OSTAGGIO VIGILANTE NEL DUOMO A MILANO, ARRESTATO - Agenzia_Ansa : Ostaggio in #Duomo a #MIlano, Pm: 'Al momento escluso il terrorismo' Arrestato per sequestro persona. Guardia in os… - stefano19871756 : RT @MediasetTgcom24: Ostaggio in Duomo, il 26enne arrestato è senza lavoro e senza dimora #duomodimilano - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Ostaggio in Duomo, il 26enne arrestato è senza lavoro e senza dimora #duomodimilano -