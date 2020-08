Ultime Notizie Roma del 12-08-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno mercoledì 12 agosto spazio all’informazione interlocuzioni tra Linz e la camera sulla vicenda dei Deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus da €600 per le partite IVA uffici di Montecitorio hanno valutato come chiedere all’INPS già dato disponibilità Forlì i nomi dei parlamentari coinvolti il MoVimento 5 Stelle ha fatto sapere che 240 deputati del gruppo hanno rinunciato alla privacy per consentire all’INPS di fare i nomi Salvini di ti ho dato indicazione che Chiunque abbia preso ho fatto richiesta del bonus €600 a prender sospeso e in caso di elezioni non ricandidato il governatore del Veneto Luca Zaia dice che incontrerà i tre consiglieri coinvolti e poi deciderà Se non ricambi darli nel voto del 20 ... Leggi su romadailynews

