Turismo, crolla a maggio spesa stranieri in Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Si fa sentire “l’effetto Covid-19″ sull’andamento della spesa dei turisti stranieri in Italia. Decisa contrazione – seppur lievemente inferiore rispetto a quella rilevata nel mese precedente – anche nel mese di maggio. E’ quanto emerge dal Rapporto sul Turismo internazionale diffuso dalla Banca d’Italia. Come sempre sono i numeri a scattare una fotografia non incoraggiante che richiama ancora una volta alla necessità di mettere in campo azioni e interventi mirati per risollevare uno dei settori più duramente colpiti dall’onda lunghissima della crisi scatenata dalla pandemia, ancora in corso nel nostro Paese. Nel quinto mese dell’anno, la bilancia dei pagamenti turistica ha registrato un ... Leggi su quifinanza

Coronavirus. Spiagge piene, hotel vuoti: in Sicilia 400 mila senza lavoro e 27 mila aziende a rischio

Le spiagge di Mondello, di Taormina o quella della Scala dei turchi nell’agrigentino traboccano di bagnanti. Quasi la metà degli alberghi di queste località, invece, sono ancora chiusi. Mentre quelli ...

