Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E i Cinquestelle facciano un esame di coscienza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Su Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, ci sono poche parole da spendere. Ha tenuto per sé il comportamento scandaloso di politici di tutti i partiti, deputati e consiglieri regionali strapagati, per due mesi. Quando il caso è esploso, grazie all’ottimo lavoro di Repubblica, si è trincerato dietro ragioni di privacy per negare all’opinione pubblica i nomi dei maneggioni che hanno richiesto il bonus di seicento euro. E ora che il garante lo ha smentito chiarendo che non c’è nessuna ragione di riservatezza, insiste nel suo comportamento omertoso. Si aggiunga la gestione fallimentare della cassa integrazione, fra annunci roboanti e ritardi ingiustificabili, e la conclusione è scontata: Tridico deve rendere subito pubblici tutti i documenti in suo possesso e ... Leggi su open.online

Open_gol : Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E Cinquestelle facciano un esame di coscienza. Il comme… - FrancescoRigh10 : RT @Open_gol: Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E Cinquestelle facciano un esame di coscienza. Il commento di Umb… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E Cinquestelle facciano un esame di coscienza. Il commento di Umb… - infoitinterno : Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E i Cinquestelle facciano un esame di coscienza - gabcicala : RT @Open_gol: Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E Cinquestelle facciano un esame di coscienza. Il commento di Umb… -

Ultime Notizie dalla rete : Tridico renda Tridico renda pubblici i nomi dei furbetti e vada a casa. E i Cinquestelle facciano un esame di coscienza Open L'Inps rivelerà i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus per le partite Iva

La decisione di Pasquale Tridico arrivo dopo il via libera del Garante per la privacy, che ha spiegato che in questo caso non sussiste il principio di riservatezza. A farne richiesta formale deve però ...

Bonus 600 euro, Inps “ok nomi con richiesta Camera”/ Salvini “Lega sospende furbetti”

Caos Bonus 600 chiesto da 5 parlamentari e da diversi consiglieri regionali: Inps pronto a pubblicare i nomi con la richiesta della Camera. Lega “sospesi i furbetti” Il Presidente Inps Pasquale Tridic ...

La decisione di Pasquale Tridico arrivo dopo il via libera del Garante per la privacy, che ha spiegato che in questo caso non sussiste il principio di riservatezza. A farne richiesta formale deve però ...Caos Bonus 600 chiesto da 5 parlamentari e da diversi consiglieri regionali: Inps pronto a pubblicare i nomi con la richiesta della Camera. Lega “sospesi i furbetti” Il Presidente Inps Pasquale Tridic ...