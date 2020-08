Presunto stupro a Fregene: individuato gruppo di ragazzi entrati in contatto con la 20enne (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno già individuato il gruppo di ragazzi che la sera di domenica 9 agosto era entrato in contatto con la comitiva della ragazza ritrovata la mattina dopo seminuda e priva di sensi sulla spiaggia a Fregene, nei pressi dello stabilimento balneare dove era andata a passare la serata. La giovane, una ventenne romana, era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, dove era stato riscontrato che aveva avuto un rapporto sessuale di cui la ragazza non aveva – e non ha tutt’ora – nessun ricordo. I carabinieri stanno ora cercando di capire quali possano essere tra i ragazzi identificati gli eventuali ruoli: non viene infatti esclusa la possibilità che possa esserci la responsabilità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Si sarebbe introdotto in casa di una donna cercando di violentarla sotto la minaccia di un coltello. In preda al panico la donna si sarebbe messa a urlare, riuscendo infine ...

I tanto criticati social network, gioia e dolori di questa epoca caratterizzata da tecnologia e tanta vacua voglia di apparire, per una volta potrebbero essersi rivelati utili per risolvere un orrendo ...

