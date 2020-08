Parolacce in campo Il papà arbitro multa il figlio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Marcello Di Dio Si dice che un buon padre debba dare i giusti insegnamenti al figlio. E l'esempio è arrivato dal cricket, sport per gentiluomini nato nella sua forma moderna in Inghilterra. Sport nel quale contano dunque le buone maniere. Difficile non assistere a imprecazioni di ogni genere sui campi di tutto il mondo, magari per un tiro fallito o un calcione di troppo subìto o semplicemente per una decisione arbitrale poco gradita. Il caso di Stuart Broad, quick della nazionale inglese di cricket, è ancora più singolare: sabato scorso ha usato qualche parolaccia di troppo - chiamarla imprecazione è forse improprio in questa circostanza - dopo aver eliminato il tailender (il battitore debole, nel gergo della disciplina) del Pakistan Yasir Shah. L'arbitro lo ha sentito e lo ha multato oltre ... Leggi su ilgiornale

Il cricket è uno sport per gentiluomini, e i gentiluomini non possono essere volgari. Stuart Broad, quick della Nazionale inglese, sabato mattina - giornata conclusiva della partita iniziata mercoledì ...

