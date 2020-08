Ipotesi tampone per chi rientra da Grecia e Spagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Favorire i test per chi arriva in Italia da Grecia e Spagna. E’ la soluzione a cui starebbe lavorando il governo, secondo quanto si apprende da diverse fonti, per evitare che i rientri dai due paesi possano far tornare a salire la curva dei contagi in Italia. L’idea del governo sarebbe quella di sottoporre a tampone chi rientra dai due paesi mentre non ci sarebbe la volontà di imporre la quarantena. Una misura, quest’ultima, che è invece già in vigore per chi proviene dall’area extra Schenghen e anche da Romania e Bulgaria come previsto dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza del 24 luglio. Non è però escluso che, se l’incidenza cumulativa del virus in rapporto alla popolazione dovesse ulteriormente aumentare in Grecia e ... Leggi su huffingtonpost

