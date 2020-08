Gp Austria, Valentino Rossi: "Vogliamo essere competitivi" (Di mercoledì 12 agosto 2020) SPIELBERG - "L'atmosfera in Austria sarà molto diversa dalle prime gare, perché sembra che le temperature saranno più basse rispetto a quanto abbiamo trovato in Spagna e a Brno. Questo porterà ... Leggi su corrieredellosport

corsedimoto : MOTOGP - Valentino #Rossi non ha mai vinto in Austria. Nel prossimo doppio round #MotoGP al Red Bull Ring proverà a… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi entusiasta per il nuovo set-up della sua #Yamaha M1 che anche a #Brno ha dato risultati. In #Aus… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria: @ValeYellow46 , 'Vogliamo essere competitivi' - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Austria: @ValeYellow46 , 'Vogliamo essere competitivi' - - Flaccomen : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi entusiasta per il nuovo set-up della sua #Yamaha M1 che anche a #Brno ha dato risultati. In #Aus… -