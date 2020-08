Furto al supermercato, ladro fugge e aggredisce un passante: arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un 30enne, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Malo per rapina impropria. L'uomo, residente a Lugo, dopo aver rubato della merce dal supermercato Lidl di Malo ... Leggi su vicenzatoday

Ultime Notizie dalla rete : Furto supermercato Furto al supermercato, ladro fugge e aggredisce un passante: arrestato VicenzaToday Controlli della Polizia per Ferragosto, due donne denunciate ed una misura eseguita

Inoltre gli agenti hanno fermato due donne per furto aggravato, una in un supermercato e l'altra in un negozio di cosmetici. Nel primo caso, la donna è stata prima bloccata dal personale della ...

Furti Medicina, si sveglia con i ladri in camera da letto. Terrore

Furto sventato e malviventi in fuga grazie all’intervento dei familiari Davanti all’Md una donna è stata derubata della borsa che aveva in auto ...

