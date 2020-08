Fluorescenza: sviluppato il materiale più luminoso di sempre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gli scienziati sono riusciti a sviluppare dei nuovi materiali che mostrano una Fluorescenza più viva e brillante che mai. Cosa hanno scoperto? Se sei mai stato ad un neon rave, apprezzerai questa novità legata alla Fluorescenza. Le pitture per il corpo e queste particolari illuminazioni “risvegliano” la falena dentro di noi e talvolta queste luci ci affascinano come il popolare insetto. In questo caso ci sono buone notizia per te, perché i chimici hanno recentemente formulato delle sostanze con la Fluorescenza più brillante mai vista ed i risultati sono abbaglianti. La ricerca, pubblicata sulla rivista Chem, utilizza una nuova classe di materiali, usati per potenziarne le proprietà e creando la Fluorescenza più intensa mai misurata. I coloranti fluorescenti ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Fluorescenza sviluppato Fluorescenza: sviluppato il materiale più luminoso di sempre tuttoteK Fluorescenza: sviluppato il materiale più luminoso di sempre

Se sei mai stato ad un neon rave, apprezzerai questa novità legata alla fluorescenza. Le pitture per il corpo e queste particolari illuminazioni “risvegliano” la falena dentro di noi e talvolta queste ...

La chimica ci dona il materiale fluorescente più luminoso di sempre

Formulando coloranti fluorescenti caricati positivamente in una nuova classe di materiali chiamati reticoli di isolamento ionico a piccole molecole (SMILES), il bagliore brillante di un composto può e ...

Se sei mai stato ad un neon rave, apprezzerai questa novità legata alla fluorescenza. Le pitture per il corpo e queste particolari illuminazioni “risvegliano” la falena dentro di noi e talvolta queste ...Formulando coloranti fluorescenti caricati positivamente in una nuova classe di materiali chiamati reticoli di isolamento ionico a piccole molecole (SMILES), il bagliore brillante di un composto può e ...