Ferrari 812 - Collaudi su strada per la variante estrema (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo la Superfast e la GTS, la Ferrari 812 sarà declinata in una terza versione. Seguendo la rotta tracciata dai modelli che l'hanno preceduta, la sportiva a dodici cilindri sarà proposta anche in una variante più estrema, con dettagli derivati dalle competizioni e un setup adatto per la guida in pista. Per il momento, da Maranello non sono trapelate informazioni né sulla data di presentazione, né sul nome che caratterizzerà la nuova vettura: non è da escludere che il Cavallino possa riportare in vita la sigla GTO, per l'ultima volta utilizzata dalla 599. Nuova aerodinamica. Dopo aver iniziato i Collaudi a Fiorano, i tecnici della Ferrari hanno portato sulle strade della Germania un prototipo della nuova sportiva. Come si può vedere da queste foto ... Leggi su quattroruote

GMFTP4tCLIeuVuY : RT @DailyFerrariTM: Rosso Corsa [] Ferrari 812 Superfast - lupopanaro : RT @ClubAlfaIt: Possibile #Ferrari 812 GTO nuovamente spiata per le strade di Maranello - ClubAlfaIt : Possibile #Ferrari 812 GTO nuovamente spiata per le strade di Maranello - kazuF0320 : Ferrari 812 SF - Manuel612035513 : Ferrari 812 superfast bandit -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari 812 Prototipo di Ferrari 812 avvistato a Maranello, ma di cosa si tratta? Everyeye Auto Sorpresa una misteriosa Ferrari 812 Superfast

Novità che riguardano soprattutto il paraurti anteriore, con nuove prese d’aria, ed un diffusore posteriore più aggressivo. E’ possibile che il prototipo sorpreso possa essere una versione ancora più ...

Ferrari 812, avvistato a Fiorano il muletto della GTO

Una Ferrari nera mascherata si aggira con circospezione nei dintorni di Fiorano, non lontano dalla pista di collaudo della casa del cavallino rampante. Si tratta di una 812 Superfast con alcune modifi ...

Novità che riguardano soprattutto il paraurti anteriore, con nuove prese d’aria, ed un diffusore posteriore più aggressivo. E’ possibile che il prototipo sorpreso possa essere una versione ancora più ...Una Ferrari nera mascherata si aggira con circospezione nei dintorni di Fiorano, non lontano dalla pista di collaudo della casa del cavallino rampante. Si tratta di una 812 Superfast con alcune modifi ...