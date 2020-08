Famigliola in auto sterminata da una frana a Valmalenco (Sondrio). Dei quattro salvo un bimbo di 5 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quando il destino, al pari di una piovra che si avviluppa intorno alla sua vittima, decide di farsi sentire, non si scappa. Una tragedia definibile ‘estiva’, quella verificatasi nel tardo pomeriggio a Chiareggio, a Chiesa Valmalenco (Sondrio), per il semplice fatto che probabilmente la terra resa secca ed arida dal forte sole di questi giorni, colpita dall’improvviso temporale che poco prima ha letteralmente spazzato parte della Valtellina, potrebbe aver contribuito a facilitare una paurosa frana che, portandosi dietro pietre, massi e sterpi, si è abbattuta su un’auto che in quel momento transitava nell’area in questione. A bordo dell’auto una Famigliola composta da padre, madre e due bambini. E’ accaduto tutto improvvisamente, nemmeno il ... Leggi su italiasera

italiaserait : Famigliola in auto sterminata da una frana a Valmalenco (Sondrio). Dei quattro salvo un bimbo di 5 anni - gatasch : RT @giadif: Questa famigliola viaggiava su un auto simile ad una rubata. Mica vai a controllare la targa? Le urla di terrore dei bambini..… - giadif : Questa famigliola viaggiava su un auto simile ad una rubata. Mica vai a controllare la targa? Le urla di terrore d… -