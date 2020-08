Balotelli compie 30 anni: futuro tutto da decidere… (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tnati auguri Mario Balotelli. Il centravanti compie oggi 30 anni. Un talento incredibile che ancora deve dimostrare tanto. Il suo futuro, dopo l'esperienza al Brescia, è tutto da decidere. Dove giocherà la prossima stagione? Tra Italia e Turchia, il suo destino resta in bilico...caption id="attachment 925009" align="alignnone" width="676" Balotelli Brescia (getty images)/caption Balotelli compie 30 anni: futuro tutto da decidere… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

