Atalanta, Marino: «PSG? Bisogna correre come Forrest Gump» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Marino ha parlato prima della sfida di Champions League contro il PSG: le dichiarazioni del direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il PSG. «Ora si sprecano gli aforismi e le frasi per stimolare. Non ne hanno bisogno, sono gare che si preparano da sole. come diceva Forrest Gump dobbiamo correre correre correre tanto, poi dalla scatola di cioccolatini vediamo cosa esce fuori».

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il PSG. «Ora si sprecano gli aforismi e le frasi per stimolare. Non ...

