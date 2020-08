Ufficiale: Maric è un nuovo attaccante del Monza (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l’arrivo a Linate accolto come una superstar, arriva adesso anche l’ufficialità tramite il sito Ufficiale della società: “Altro grande colpo in attacco: dopo il danese Gytkjaer, arriva al Monza Mirko Maric, capocannoniere dell’ultimo campionato croato, dove ha realizzato 20 gol con la maglia dell’ Osijek. Nato il 16 maggio 1995 a Mostar, in Bosnia-Erzegovina, ma naturalizzato croato e col doppio passaporto, dopo aver giocato con le Nazionali giovanili della Bosnia ha scelto di indossare la maglia della Croazia, con cui ha collezionato quattro presenze in Under 21 e due con la Nazionale Maggiore. Lascia l’Osijek dopo tre stagioni nelle quali ha messo a segno complessivamente 53 gol in 113 partite. In precedenza aveva vestito anche tra le altre, la maglie ... Leggi su alfredopedulla

