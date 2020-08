Sfonda porta di casa dei genitori e mette a soqquadro l'appartamento (Di martedì 11 agosto 2020) E' entrato nell'abitazione familiare, Sfondando la porta e mettendo a soqquadro l'intero appartamento approfittando del fatto che i genitori avessero lasciato da diversi giorni la casa a causa delle ... Leggi su romatoday

Roma, 11 ago. (askanews) - La polizia del commissariato sezionale di Torpignattara, è intervenuta in zona Gordiani, a seguito di una segnalazione di un soggetto tossicodipendente in escandescenza che ...

FIRENZE – L’accusa è stalking. Un 27enne originario del Marocco è stato arrestato dopo essere entrato in casa dell’ex moglie sfondando la porta a calci, minacciando lei e gli anziani genitori con un b ...

