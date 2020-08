Lukashenko non perdona: 300 feriti e 4mila in cella. L'Ue: "Non è democrazia" (Di martedì 11 agosto 2020) Luigi Guelpa Il presidente rieletto con l'80% dei voti attacca: "Sono pecore telecomandate dall'estero". Berlino: "Brogli". La sfidante Tikhanovskaya rivendica la vittoria. Sparito un giornalista L'hanno ribattezzata la notte dei lunghi coltelli in salsa bielorussa. La schiacciante vittoria di Aleksandr Lukashenko alle presidenziali di domenica ha in effetti il sapore di una farsa e al medesimo tempo di un golpe. La farsa sta nei numeri: il padre padrone della Bielorussia, al potere da 26 anni, avrebbe vinto con l'80,23% delle preferenze, ma i brogli sarebbero evidenti. Appena chiuso il voto, internet è stato interrotto, rendendo ancora più difficile la raccolta e la condivisione di prove di frode elettorale. Il «golpe» è invece sotto gli occhi di tutti: nel corso della tornata elettorale, e ... Leggi su ilgiornale

MetaErmal : I leader europei NON riconoscano i risultati delle elezioni presidenziali in #Bielorussia #Lukashenko - Firma la pe… - fattoquotidiano : ELEZIONI IN BIELORUSSIA La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue, ecco cosa sta accadendo - Corriere : Vince Lukashenko, rivolta in Bielorussia. E Tikhanovskaya non si arrende: «Il potere s... - radio3mondo : Alexander Lukashenko non lascerà facilmente il potere - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: Mentre in Italia i partiti si legano a regimi autoritari all’estero, in Europa un popolo ignorato sta combattendo cont… -