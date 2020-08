Grey’s Anatomy: salto della linea temporale per la prossima stagione causa Coronavirus, parla uno dei protagonisti (Di martedì 11 agosto 2020) Uno degli attori protagonisti del medical drama ha dato qualche informazione in più sulla prossima stagione. Ecco che cosa ha dichiarato Grey’s Anatomy: finale spezzato dal Coronavirus Grey’s Anatomy è il medical drama più longevo e amato della tv. Milioni di fan in tutto il mondo seguono con continuità le vicende della protagonista Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) e tutti i personaggi che ruotano attorno a lei da ben 15 anni al Grey Sloan Memorial Hospital. La sedicesima stagione ha dovuto fare i conti con la diffusione del Coronavirus. Lo stop improvviso delle riprese e del post produzione dei mesi scorsi ha impedito al team di concludere la stagione ... Leggi su kontrokultura

