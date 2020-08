Grande fratello vip 5: il video del summit montanaro con Signorini, Pupo e Antonella Elia (Di martedì 11 agosto 2020) Proprio da queste colonne poche ore fa vi abbiamo dato conto del summit montanaro fra il conduttore e direttore artistico della quinta edizione del Grande fratello vip Alfonso Signorini con i suoi opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella confortevole e fresca dimora del direttore di "Chi" si sono dati appuntamento fra le montagne di Cortina D'Ampezzo i due opinionisti della nuova edizione dello storico reality show prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Group. Blogo retroscena: Gf vip 5 ed il summit montanaro pubblicato su TVBlog.it 11 agosto 2020 18:47. Leggi su blogo

