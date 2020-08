Gasperini: “Arrivati a questo punto, non perderemo mai. O vinceremo o impareremo” (Di martedì 11 agosto 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la partita di Champions di domani contro il Psg. “C’è una motivazione in più per quello che è successo. Noi dobbiamo rappresentare nel modo migliore il nostro territorio e regalare un sorriso“. “Sappiamo benissimo l’attesa che c’è intorno a questa gara per la passione e l’amore che tutti i bergamaschi hanno per l’Atalanta”. “Arriviamo nella condizione mentale migliore, terzo posto conquistato e qualificazione ancora alla Champions della prossima stagione”. “C’è chi dice che giocare una partita secca sia un vantaggio. Non per me. Giochiamo sempre meglio le nostre seconde partite. Conosciamo quindi il nostro avversario, lo identifichiamo più facilmente … ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - Gabriel_Nalepa : RT @DiMarzio: #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ?? - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ?? - NessBcn : RT @DiMarzio: #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ?? - napolista : Gasperini: “Arrivati a questo punto, non perderemo mai. O vinceremo o impareremo” In conferenza stampa: “Sono qui p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Arrivati