Fuori i nomi! I Cinque Stelle non fanno sconti ai furbetti del Covid. I grillini rinunciano al segreto. E la politica ora pressa l’Inps (Di martedì 11 agosto 2020) I nomi ancora non si conoscono. L’ultima novità è che a chiedere il bonus da 600 euro concepito per le Partite Iva per il post-Covid19, sono stati Cinque parlamentari – parrebbe tre leghisti, un grillino e uno di Italia viva – ma solo tre l’avrebbero incassato. Non che cambi qualcosa considerando che lo scandalo non sta tanto nell’averli percepiti quanto già solo nell’averlo chiesto considerando lo stipendio stratosferico di cui gode un parlamentare. Ieri, però, altre novità si sono abbattute sulla vicenda. A cominciare dal fronte renziano che esclude che un loro parlamentare abbia ricevuto il sussidio. “Ho sentito Tridico e mi ha rassicurato” che non c’è nessun parlamentare di Italia Iv che ha ricevuto il bonus destinato alle partite Iva. A parlare è ... Leggi su lanotiziagiornale

