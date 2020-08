Ascolti TV 10 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto (Di martedì 11 agosto 2020) Ascolti Tv di ieri, lunedì 10 Agosto 2020: una delle giornata del mese estivo per eccellenza più attese e emozionanti, quella nella quale tantissimi italiani si perdono a testa all’insù inseguendo le stelle cadenti, e sogni e ambizioni da esprimere e esaudire, e magari qualche momento romantico da spiaggia. Ma non solo: tanti italiani hanno passato il loro tempo in compagnia della televisione. Di conseguenza, anche ieri la lotta per gli Ascolti è stata serrata. Dunque quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi avrà vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 10 ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ascolti TV 10 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - zazoomblog : Ascolti Tv lunedì 10 agosto 2020 - #Ascolti #lunedì #agosto - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: I migliori dei migliori anni vs Juve – Lione | Auditel 7 agosto 2020 - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: Una storia da cantare vs Barcellona – Napoli | Auditel 8 agosto 2020 - protoromantica : RT @p_flavia: #IlGiovaneMontalbano è una fiction eccezionale, e in replica ha fatto degli ascolti altissimi anche ora che siamo ad agosto.… -