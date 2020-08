Vrsaljko positivo al Covid: «Sto bene, spero di tornare a una vita normale» (Di lunedì 10 agosto 2020) Vrsaljko ha parlato delle sue condizioni dopo essere risultato positivo al Coronavirus: le dichiarazioni del difensore dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato delle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al Coronavirus. «Vorrei confermare che sto bene e che non ho sintomi. Alcuni parametri erano solamente un po’ sopra al consentito e per questa ragione devo essere isolato. In ogni caso tutto va benissimo, grazie per l’appoggio. spero di tornare presto ad avere una vita normale, le precauzioni non sono mai sufficienti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

