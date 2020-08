«The Head», la serie tv thriller in cui il Professore de «La Casa di Carta» mostra i muscoli (Di lunedì 10 agosto 2020) Orecchino da pirata e canotta che mostra i muscoli, Alvaro Morte, per tutti il Professore de La Casa di Carta ora è il cuoco Ramòn di The Head - la testa, nuova serie di punta Amazon Prime Video di agosto ambientata dentro una stazione di ricerca scientifica nell’antartide. Nel nuovo ruolo è misterioso e a tratti inquietante, eppure qualcosa del Professore resiste: i libri di filosofia, la tendenza al silenzio per poi esplodere con violenza quando meno te l’aspetti e il fatto che pure questa volta c’è un programma perfetto che va all’aria e trova lui e i suoi compagni intrappolati. Sì, perché il presupposto semplice di The Head - la testa è che una missione ... Leggi su gqitalia

