Garante minori Basilicata: “Criticità nel servizio di Neuropsichiatria infantile” (Di lunedì 10 agosto 2020) NAPOLI – “Riscontro le segnalazioni di numerose famiglie lucane che lamentano le criticita’ del servizio di Neuropsichiatria infantile sul territorio regionale che non riesce a rispondere in maniera adeguata alle, purtroppo, sempre piu’ numerose richieste”. Cosi’, in una lettera inviata al ministro della Salute, Roberto Speranza, e all’assessore regionale alle Politiche della persona Rocco Leone, il garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata, Vincenzo Giuliano. “In particolare – prosegue – il centro di Neuropsichiatria infantile di Potenza, l’unico appartenente ad una struttura pubblica, non dispone, al momento, di un professionista per effettuare le visite, i controlli e tutti gli interventi necessari per verificare e monitorare lo stato dei piccoli affetti da patologie neuropsichiatriche e il relativo trattamento logopedico. Cio’ determina, inevitabilmente, una migrazione sanitaria, per chi e’ in condizioni di poter sostenere i relativi costi, verso strutture extraregionali che assicurano la presa in carico globale dei piccoli pazienti ovvero l’attivazione privatamente dei necessari interventi mediante il ricorso a specialisti del settore. Leggi su dire

