Coronavirus, nessun decesso in Lombardia. Calano anche i nuovi positivi, con più tamponi: +31 (ieri 71) (Di lunedì 10 agosto 2020) Il bollettino del 10 agosto nessun decesso da Covid-19 in Lombardia. ieri, 9 agosto, si era registrato 1 decesso, mentre erano state 3 le vittime riportate l’8 agosto. In totale, quindi, le morti legate al Coronavirus sul territorio restano a quota 16.833. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi sono +31: ieri i nuovi contagi erano stati 71, in leggera diminuzione rispetto ai 76 del giorno precedente. Per quanto riguarda i ricoveri, la Regione conta ancora 150 posti letto occupati (-5 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (invariato da ieri). I dimessi e i guariti sono invece in tutto 74.504 . Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 9.343 ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nessun Coronavirus, nessun decesso in provincia di Piacenza e sette nuovi contagi Piacenza24 Toscanca coronavirus, 8 casi in più e nessun decesso

In Toscana sono 10.652 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto a ...

In Toscana sono 10.652 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto a ...