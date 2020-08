Anita Pirovano: "Non avrei dovuto fare richiesta del bonus covid perché faccio anche politica?" (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sarei coinvolta nello scandalo dei ‘furbetti del bonus’ e mi autodenuncio. Non vivo di politica perché non voglio e non potrei”. Così Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano per la lista di sinistra ‘Milano Progressista’, spiega in un post su Facebook la sua scelta di richiedere il bonus Inps dedicato ai liberi professionisti in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, dopo la notizia dei cinque deputati che l’hanno chiesto e ottenuto.“Come tanti mi indigno, perché è surreale che un parlamentare in carica fruisca di ammortizzatori sociali e penso sia paradossale che una misura di sostegno al reddito non preveda nessuna soglia di reddito - scrive ... Leggi su huffingtonpost

