NASCAR 2020 Michigan: Harvick regna nel caos (Di domenica 9 agosto 2020) Sembrava destinato a vincere facile, e invece, se l’è dovuta sudare. Kevin Harvick esce trionfatore della Firekeepers Casino 400, la prima delle due gare che la NASCAR 2020 affronterà in Michigan questo weekend. Il portacolori dello Stewart-Haas Racing domina la scena, ma poi una serie di caution rendono il percorso più complicato. L’ultima provoca un finale in overtime, in cui “The Closer” deve tenere a bada un Brad Keselowski all’arrembaggio. Per Harvick è la quinta vittoria stagionale, la 54esima in carriera. Questo numero gli permette di salire all’undicesimo posto nella classifica di tutti i tempi, affiancando un pioniere dello sport del calibro di Lee Petty. Martin Truex jr conclude terzo una gara che sembrava compromessa. ... Leggi su sport.periodicodaily

