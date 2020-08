**Inps: Delrio, 'deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa'** (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "E' un comportamento vergognoso quello dei cinque deputati che hanno chiesto il bonus previsto per sostegno a lavoratori con partite Iva in difficoltà per emergenza Covid. Non possono essere ammessi comportamenti simili da parte di eletti in Parlamento, soprattutto dinanzi alle difficoltà e alle sofferenze vissute da così tanti italiani in questi mesi. restituiscano subito gli importi e chiedano scusa al Paese”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : **Inps: Delrio, 'deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa'**... - Dario70864607 : @isabellaisola3 @graziano_delrio E dello IUS SOLI che mi dice... Che vuole consegnare il paese in mano a queste bes… -

Ultime Notizie dalla rete : **Inps Delrio **Inps: Delrio, 'deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa'** OlbiaNotizie Assegno unico figli a carico fino a 21 anni, ok della Camera: come funziona, requisiti e importo

Con 452 voti favorevoli la Camera ha dato l’ok unanime alla delega per riordinare, semplificare e potenziare le misure relative al sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico figli a carico ...

Con 452 voti favorevoli la Camera ha dato l’ok unanime alla delega per riordinare, semplificare e potenziare le misure relative al sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico figli a carico ...