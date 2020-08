Gattuso: «Per me i contratti non contano. Quando non mi sento a mio agio, vado via. Il problema sono io» (Di domenica 9 agosto 2020) Le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa al termine di Barcellona-Napoli: Il rinnovo? «In questi giorni ci incontreremo col presidente, ho ancora un anno di contratto. La mia voglia è quella di proseguire. Poi gli dirò quello che penso. Devo ringraziare il presidente De Laurentiis perché mi ha dato una grande possibilità di allenare una squadra importante, una squadra composta da tanti giovani che hanno ancora margini di miglioramento». «Sapete meglio di me che nel calcio, soprattutto per me, i contratti non contano nulla. Io c’ho sto difetto: per me i contratti non contano nulla, io voglio lavorare con tranquillità e sentirmi a mio agio, sentirmi la mattina bello tranquillo e poter fare il mio lavoro a 360 gradi, ed ... Leggi su ilnapolista

