Fase 3: Gelmini, 'non si può continuare a indebitare Paese a vita' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - ”In tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da Palazzo Chigi solo bonus e assistenzialismo, nessuna iniziativa seria per la crescita e l'occupazione. Che fine faranno tanti posti di lavoro quando saranno finiti i soldi? Non si può indebitare il Paese a vita‬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Fase 3: Gelmini, 'non si può continuare a indebitare Paese a vita'... - Agenparl : FASE 3: GELMINI, BASTA ASSISTENZIALISMO, CREARE ECOSISTEMA FAVOREVOLE A IMPRESE - - Agenparl : FASE 3: GELMINI, FAR RIPARTIRE ECONOMIA SENZA TRASCURARE EMERGENZA SANITARIA - - Agenparl : FASE 3: GELMINI, GOVERNO IN COLPEVOLE RITARDO SU ATTUAZIONE DECRETI COVID - -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Gelmini Fase 3, Gelmini: basta assistenzialismo, non buttare via risorse Yahoo Finanza Fase 3: Gelmini, 'non si può continuare a indebitare Paese a vita'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - ”In tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da Palazzo Chigi solo bonus e assistenzialismo, nessuna iniziativa seria per la crescita e l'occupazione.

Fase 3: Gelmini (FI), governo ha buttato 100 miliardi, zero iniziative per lavoro

Roma, 09 ago 14:43 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "in tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da pa ...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - ”In tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da Palazzo Chigi solo bonus e assistenzialismo, nessuna iniziativa seria per la crescita e l'occupazione.Roma, 09 ago 14:43 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "in tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da pa ...