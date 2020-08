Enzo Biagi, cento anni fa nasceva uno dei più autorevoli giornalisti italiani (Di domenica 9 agosto 2020) Il 9 agosto 1920 nasceva Enzo Biagi. Partigiano e giornalista, ha avuto incarichi di primo rilievo in Rai e sulle maggiori testate della stampa. Enzo Biagi era nato il 9 agosto 1920 a Lizzano in Belvedere, un paesino dell’Appennino tosco-emiliano in provincia di Bologna. Di umili origini, il padre lavorava come aiuto magazziniere di uno zuccherificio, mentre la madre era una semplice casalinga. A 18 anni si dà al giornalismo. Intraprende i primi passi della carriera lavorando in particolare come cronista al Resto del Carlino e, a soli, ventuno anni diventa professionista. Gli anni della guerra Allo scoppio della secondo conflitto mondiale è richiamato alle armi e, dopo l’8 settembre del 1943, per non ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Enzo Biagi, 100 anni fa nasceva uno dei maestri del giornalismo. FOTO - Raiofficialnews : 'La libertà è come la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà'. A 100 anni dalla nascita, il #9agosto 1920, la… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9agosto 1920 nasce Enzo #Biagi, testimone del suo tempo, è fra i maggiori giornalisti italiani.… - SimiWonderland : RT @CasaLettori: “I ricordi sono la nostra fortuna: in loro c'è tutta la bellezza del mondo.” Enzo Biagi Nato il #9agosto 1920 #MiRaccon… - Lorett62826304 : RT @CasaLettori: “I ricordi sono la nostra fortuna: in loro c'è tutta la bellezza del mondo.” Enzo Biagi Nato il #9agosto 1920 #MiRaccon… -